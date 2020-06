Belgio, il ct Martinez: “Mertens? Ha grandi ambizioni, è un nome storico a Napoli…”

Roberto Martinez, ct del Belgio, ha rilasciato un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport:

“Lukaku così determinante? Sì, me l’aspettavo. Lo conosco molto bene, da quando aveva 19 anni: è un numero 9 unico, sapevo che aveva fame di arrivare in Serie A da molto tempo. Per mesi ha avuto nella testa l’idea di giocare in Italia e lavorare con un allenatore come Conte. E non è finita: penso che Romelu possa chiudere la stagione in modo incredibile”.

“Capitolo Mertens-Inter? Credo che abbia preso la decisione giusta: Dries ha grandissime ambizioni, anche il Napoli con lui ha sempre grandi ambizioni. Restare nel Napoli e diventare un nome storico a Napoli per lui è la cosa più importante: è un grande segnale per tanti giocatori giovani”.