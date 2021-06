Belgio, il ct Martinez: “Ottimista per Hazard e de Bruyne”

“Contro l’Italia non cambieremo il nostro gioco. Non gli lasceremo il possesso del pallone per giocare in contropiede. Siamo orgogliosi della nostra squadra, delle nostre qualità. Sappiamo di poter competere con loro in termini di possesso palla. Ma sappiamo anche che non è possibile vincere le partite senza soffrire”. Lo ha detto in conferenza stampa Roberto Martinez, ct del Belgio, che venerdì prossimo affronterà a Monaco di Baviera l’Italia nei quarti di finale degli Europei 2020. “Non direi che mi sorprendono – ha aggiunto – però vedo come applicano bene il gioco di Roberto Mancini, che conosco bene per averlo incrociato in Premier League”. “Dovremo cercare di avere più occasioni di ieri, questo è certo” ha aggiunto il difensore Thomas Vermaelen.

“Le prime notizie non sono poi così male per Eden Hazard e Kevin Van de Bruyne. Non c’è nessun grosso problema. Lavoreranno con noi questa settimana e vedremo se potranno essere pronti per venerdì. Per Kevin Van de Bruyne si tratta di una distorsione alla caviglia a seguito dell’intervento da dietro di Palhinha. I legamenti hanno sofferto un po’ ma non ha lesioni gravi. Per Eden Hazard è stata una fitta all’ischio ma abbiamo visto che non ci sono lesioni. La partita di venerdì prossimo potrebbe essere troppo ravvicinata per loro. Direi che hanno 50 possibilità su 100 di giocare”, ha proseguito Martinez. “Sarà una partita diversa – ha aggiunto -, l’Italia è ben strutturata, molto dinamica. Dovremo essere solidi anche in fase difensiva ma cercheremo di tenere un po’ più palla. Questa nuova sfida ci aspetta e noi siamo pronti ad affrontarla”.