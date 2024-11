Belgio, il ct Tedesco: “Il Napoli e Conte l’hanno scelto per un motivo”

Domenico Tedesco, c.t. del belgio, ha parlato in conferenza stampa per annunciare la selezione per le ultime gare di Nations League: “Lukaku? So solo che ho un rapporto buono e stretto con Romelu. Credo sia importante quello che dice a me è. È il modo migliore per costruire un rapporto. Sappiate anche che non ho mai dovuto convincere Romelu a giocare per la Nazionale, nemmeno questa volta. Anche questo sarebbe sbagliato. Dovrebbe essere un piacere giocare per i Red Devils. Questa è la base. Lukaku è ovviamente molto importante. È uno dei migliori attaccanti al mondo, le statistiche lo dimostrano. Anche se da un po’ di tempo a questa parte sta faticando. Logico, dopo l’estate difficile che ha passato. Ma c’è un motivo per cui il Napoli e Conte lo hanno scelto. Non ha più bisogno di dimostrare quanto vale. Le sue qualità sono ancora evidenti a tutti. Inoltre, è molto importante anche fuori dal campo. Mostra ai giovani la strada giusta”.