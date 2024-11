Belgio, il ct Tedesco: “Lukaku non si potrà allenare per qualche giorno”

Domenico Tedesco, c.t. del Belgio, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa riportate dal Corriere dello Sport. Secondo il giornale, però, Romelu Lukaku, attaccante del Napoli, sarà a disposizione per la gara tra gli azzurri e la Roma: “«Ha voluto a tutti i costi scendere in campo contro l’Italia, per noi si trattava di una finale, ma ora ha un’infiammazione al ginocchio, cronica, ha dovuto fare un’infiltrazione e non era a disposizione – la motivazione del ct dei Diavoli Rossi -. Per 3-4 giorni dovrà star fermo, non potrà nemmeno allenarsi». Nessun allarme a Napoli: Romelu sarà in campo martedì per la ripresa degli allenamenti a Castel Volturno”.