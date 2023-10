Belgio-Svezia abbandonata per attentato terroristico: anche Cajuste era in campo

Belgio e Svezia sta passando all’onore delle cronache non per le imprese dei calciatori in campo, bensì per un attentato terroristico nel centro di Bruxelles. Un uomo ha ucciso due persone in nome dell’ISIS con un kalashnikov. Diversi feriti. L’attentatore si è anche vantato sui social di ciò che ha fatto. La partita è stata sospesa sull’1-1 e anche Jens Cajuste, centrocampista del Napoli, era in campo.

++ Sparatoria a #Bruxelles. Un uomo armato di kalashnikov ha aperto il fuoco nel centro della città. Ci sarebbero almeno due morti e diversi feriti pic.twitter.com/r3ZFp2B35y — Marco Fattorini (@MarcoFattorini) October 16, 2023