Bellinazzo: “ADL si è alleato con Lotito, ha capito che i campionati si vincono anche fuori dal campo”

Il giornalista Marco Bellinazzo ha parlato così a radio Punto Nuovo. Ecco le sue dichiarazioni:

“Fondo salva calcio? I club in difficoltà non si salveranno con questo contributo, né dagli altri previsti dal Decreto Rilancio e Salva Italia. È un aiuto, ma chi è in difficoltà e sta pensando di ripartire, sicuramente non ripartirà con questi soldi.

Pallotta è un finanziere, abituato a fare business, comprando e vendendo, ma non ci sta riuscendo a Roma. Saputo è un imprenditore che sta facendo a Bologna molto bene, quello che era anche il progetto di Pallotta a Roma. Burocrazia ed altre complicazioni hanno portato al pastrocchio che oggi conosciamo della società della Roma.

De Laurentiis? I campionati si cominciano a vincere fuori dal campo, sia per la società che per il clima politico. Essere il Bastian contrario non paga, c’è da dire che ha creato una sponda con Lotito sposando la sua causa”.