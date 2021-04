Bellinazzo alla SuperLega: “Chi dice No alla SuperLega non capisce l’effettiva portata di questa situazione”

Ai microfoni di Sky Sport il giornalista Marco Bellinazzo ha fatto il punto sulla SuperLega:

“Capisco le perplessità che sono anche le mie e di chi ama lo sport, ma nel sistema attuale di fatto il merito è già azzerato. Chi non coglie l’effettiva portata di questa situazione: abbiamo un numero di club iperindebitati che hanno la possibilità di triplicare i propri ricavi. C’è un valore inespresso che la UEFA che non è riuscita a estrarre dal calcio europeo. Alla base dell’accelerazione c’è la necessità di coprire questo buco finanziario: la SuperChampions era un compromesso che non è stato ritenuto sufficiente dai dodici club che hanno fondato la Superlega. Un paragone frequente è quello con la NFL. L’NFL ha 300 miloni di appassionati e fa 8/9 miliardi di fatturati e diritti tv, il calcio ha 3 miliardi di tifosi e con la Champions e l’Europa League fattura 3 miliardi. E’ stata la UEFA a creare la Superlega, perché vi invito a guardare quante volte le 12 squadre fondatrici non hanno partecipato alla Champions League negli ultimi anni. Dire no alla Superlega significa non riconoscere che l’attuale sistema non funziona”.