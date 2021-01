Bellinazzo: “DAZN è in vantaggio su SKY per il pacchetto gare della Serie A, Amazon voleva acquistare solo determinate partite”

Marco Bellinazzo, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Ieri c’è stata l’apertura delle buste per quanto riguarda i diritti domestici del nostro calcio. C’è stata qualche sorpresa che riguarda Amazon. L’A.D. della Lega ha spiegato che non hanno voluto modificare l’impianto storico della vendita del nostro calcio in pacchetti. Mentre Amazon voleva acquistare solo determinate partite, come fatto in Premier. DAZN al momento è in vantaggio rispetto a SKY per il pacchetto gare della Serie A. SKY però ha manifestato interesse per il famoso canale della Lega. Al momento siamo molto al di sotto della soglia prevista. Ci saranno delle trattative private per capire se ci saranno dei rialzi. La Lega dovrà giocare in difesa per cercare di non ottenere meno di quanto ottenuto tre anni fa”.