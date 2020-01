Bellinazzo: “Il Napoli non ha investito nelle strutture ed ora è in difficoltà. La Curva del Napoli non vale prezzi come 70 euro”

Ai microfoni di Kiss Kiss Napoli il giornalista del Sole24Ore, Marco Bellinazzo ha parlato così:

“Il Napoli ha lacune nelle voci in entrate, a cominciare dallo stadio che non ha i servizi necessari per aumentare il fatturato e giustificherebbero anche 70 euro per una Curva: parcheggio, hospitality, ristorazione. Ci sarebbe voluta una politica diversa dal punto di vista delle strutture. Il Napoli ha entrate limitate per le potenzialità del club e per un club che aspira ad essere stabilmente in Europa. Negli ultimi 5 anni il Napoli non ha dirottato tanti di quegli introiti per le strutture e ora diventa molto difficile perché tante squadre italiane si stanno rinforzando anche economicamente”.

INVESTIRE NELLE STRUTTURE – “L’unica cosa da fare per aumentare il fatturato nell’immediato è un centro sportivo di qualità che ti potrebbe permettere nel giro di 2-3 anni di ristrutturare tutto il settore giovanile per avere sia innesti che giocatori da vendere sul mercato. Anche i grandi club fanno plusvalenze e avere un marchio di qualità, essere formato dalla SSC Napoli, può essere un valore aggiunto perché sta crescendo la domanda mondiale di calciatori”.