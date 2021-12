Bellinazzo: “Ecco perchè l’acquito di Osimhen non è un’operazione a specchio”

Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul ‘caso plusvalenze’ ai microfoni di SerieANews.com:

L’inchiesta ‘Prisma’ ha riportato sotto la lente d’ingrandimento la questione delle ‘plusvalenze’. Può spiegarci cosa sta accadendo e cosa può succedere in futuro alla Juventus?

“C’è un’indagine penale in corso, che dovrà verificare se ci sono state irregolarità nella gestione. Dal punto di vista della Giustizia sportiva c’è un problema di coordinamento con l’indagine penale. Se si dovessero riscontrare delle irregolarità in ambito penale, queste si potrebbero ripercuotere sul fronte discipinale della Juventus: da una multa o ammenda ad una penalizzazione sportiva più grave. E’ ancora presto per prevedere eventuali provvedimenti ai danni del club bianconero”.

In questi giorni si sta parlando molto delle ‘operazioni a specchio’. Ci può spiegare meglio questo concetto?

“Sono tutte quelle operazioni dove c’è uno scambio di calciatori con valori più o meno pari. Con queste operazioni abbiamo dei ricavi iscritti al bilancio, ma non c’è un vero e proprio passaggio di denaro: vendo un calciatore ad un club 10 milioni di euro e prendo da quella squadra un giocatore sempre di 10 milioni di euro. Sono operazioni contabili molto convenienti, che non sono di per sè illecite ma si presume che lo siano perchè il prezzo è gonfiato”.

Nel suo libro ‘La fine del calcio italiano’, scritto nel 2018, spiega il meccanismo della ‘autostrade delle plusvalenze’, queste sono un problema atavico del calcio italiano?