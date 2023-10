Bellingham: “Grande gol contro una grande squadra. Su Maradona dico che…”

Jude Bellingham, centrocampista del Real Madrid, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Uefa.Com al termine del match vinto contro il Napoli per 2-3 in cui ha realizzato un gol e un assist e in cui è stato nominato Player of the Match: “Una notte fantastica, in uno stadio difficile in cui giocare, contro un avversario forte con tanti top player: è stata una partita in cui forse abbiamo sfruttato meglio le occasioni avute ed abbiamo preso le decisioni più efficaci. Venire qui a giocare una partita molto dura del girone, e adesso darci un po’ di respiro in classifica è stato importante. Significa che possiamo concentrarci partita dopo partita e non preoccuparci di cosa avvenga dietro di noi. Adesso pensiamo alla prossima, sebbene siamo felici di come abbiamo giocato in questa. La mia prestazione? Non la analizzo davvero finché non la guardo. Ma sono contento, ora concentriamoci sulla prossima partita. Il mio gol? Ho preso il pallone guardando Vinicius e Rodrygo, e quando ho visto lo spazio aprirsi con quella corsa, sono sempre fiducioso quando vado verso l’area di rigore, ho visto che potevo arrivare in porta e tirare. Ci sono riuscito, quindi bene così. Ci ha messo di nuovo in partita, prima di dover reagire successivamente. È stata una serata fantastica, abbiamo sfruttato le nostre occasioni e abbiamo vinto la partita. Potrebbe essere uno dei gol più belli che abbia mai segnato. Soprattutto contro un grande rivale in un’atmosfera brillante e in uno stadio come questo. Un gol alla Maradona? Penso che sia un po’ troppo. È stato bello, ma considerando quello che ho visto in campo su YouTube e nei documentari ho capito chiaramente che era migliore di me. Ma Vinicius potrebbe essere il compagno di squadra più talentuoso che abbia mai avuto. Secondo me è il migliore al mondo. Abbiamo una grande partnership!”.