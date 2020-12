Bellugi racconta: “Mia vita perfetta, una rogna doveva capitarmi. No ai paragoni con Zanardi”

Mauro Bellugi, ex difensore dell’Inter che ha giocato anche con il Napoli, ha parlato ai microfoni di ‘TMW Radio‘. L’ex calciatore ha subito l’amputazione delle gambe dopo che le sue condizioni sono peggiorate, in seguito alla positività al Covid-19. Tuttavia, Bellugi non perde le speranze:

“Mi è capitato un disastro che non avete idea. Mi hanno ricoperto di affetto, non pensavo di essere così ben voluto. Un giornalista mi ha paragonato a Zanardi, ma io sono uno dei tanti. Alex fa parte dei miti invece. Nella mia vita non ho mai avuto problemi, una rogna doveva capitarmi, ma la si affronta e la supererò. Quando ti amputano le gambe il male da uno a dieci è mille. Ora il dolore è un po’ passato, farò riabilitazione e poi vorrei montare delle protesi come Pistorius. A quel punto sfiderò Brambati sui dieci metri (ride, ndr). Quando il dottore, che è tifoso dell’Inter, mi ha tagliato la gamba destra mi ha detto ‘Questa è quella del Borussia’. Ho chiesto poi se potesse risparmiarmela, ma non si poteva. Mettete la mascherina, io sono in ospedale e un giorno racconterò cosa ho visto. Cose allucinanti, non facciamo scherzi“.