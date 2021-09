Benevento, Caserta: “A Napoli era un’amichevole, mancavano tanti nazionali…”

Fabio Caserta, allenatore del Benevento, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi anche sulla partita col Napoli:

“Glik è tornato questa mattina, si è allenato a parte e dobbiamo vedere domani come sta dal punto di vista fisico perché è uscito per un problemino, nulla di grave, negli ultimi minuti della partita. Domani capiremo quanto ha recuperato. Modulo? A Napoli abbiamo giocato parecchio tempo con il centrocampo a tre, ma il sistema di gioco è relativo e dipende dalle caratteristiche di chi gioca in mezzo al campo, però così abbiamo fatto un’ottima partita.

Certo non dobbiamo esaltarci perché si trattava di un’amichevole dove mancavano tanti nazionali e in cui entrambe le squadre hanno dato spazio a chi ha giocato meno, ma è stata una bella serata. – continua Caserta come riporta Ottopagine – Il Lecce è sicuramente una squadra molto forte, sarà protagonista in questa stagione e dobbiamo stare attenti. Per la lotta promozione però è presto per fare delle valutazioni. Ci sono delle squadre che sono partite con l’intento di vincere il campionato, ma al momento non c’è una favorita perché i valori non possono venire fuori dopo tre giornate”.