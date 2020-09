Benevento, Foggia: “Llorente, Younes e Ounas ci piacciono, ma per ora non c’è alcuna trattativa col Napoli”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Pasquale Foggia, ds del Benevento. Queste le sue parole:

“Sono molto contento del mercato fatto fin’ora, ho preso calciatori che per noi rappresentano le prime scelte e siamo soddisfatti di ciò. Col mercato aperto fino al 5 ottobre saremo vigili fino all’ultimo. Ora dobbiamo sfoltire l’organico per dare la possibilità a tutti di allenarsi in maniera completa e dare l’opportunità ad altri di trovarsi le giuste sistemazioni. Tutti sono stati progatonisti di un’annata indimenticabile. Gervinho? Se lo ritroverà di fronte Gattuso domenica, ma fino al 5 saremo vigili. Se ci sarà l’occasione giusta non ci tireremo indietro, quello di Gervinho è un nome importante. Llorente e Pjaca? Sono due giocatori forti, Llorente ha un curriculum di un livello altissimo oltre che ad essere un grande uomo. Per il Benevento sarebbero giocatori molto importanti. Ounas e Younes? I rapporti col Napoli sono ottimi, il Napoli ha dei giocatori forti. Ounas e Younes potrebbero farci comodo, mi piacerebbero, ma non ci sono trattative col Napoli”.