Benevento, Glik: “Spero che risolva i problemi con il Napoli, agli Europei ci serve”

Ai microfoni di Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal il difensore del Benevento Kamil Glik ha parlato , tra l’altro, della situazione relativa al compagno di nazionale Arkadiusz Milik. Ecco le sue parole:

“Roberto Insigne? Ha tutte le qualità per fare bene in Serie A. E’ un bravo calciatore e una persona perbene. Sono felice che stia facendo bene in quest’annata. Milik? Non è una situazione facile per lui e per la società, ma queste cose non mi riguardano, sono cose personali. Non vorrei entrare nel merito, sono scelte dure che deve prendere lui e il Napoli. Abbiamo gli Europei tra sei mesi, Arek è un giocatore importante per la Polonia, la nostra nazionale, e speriamo che una soluzione a gennaio si troverà”.