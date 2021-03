Benevento, il pres.Vigorito: “Vittoria sulla Juve? Non è solo una favola la storia di Davide e Golia

“Io e Foggia ci siamo guardati con gli occhi un po’ umidi, la sensazione e’ stata di aver fatto qualcosa di bello. Capita spesso al Benevento, spesso realizziamo record negativi e positivi. Erano 10 anni che la Juve non perdeva in casa contro una neopromossa… Questo ci da’ soddisfazione di avere ogni tanto dei sorrisi intorno a noi ed e’ questo uno dei motivi per cui facciamo calcio”. Cosi’ Oreste Vigorito, presidente del Benevento, all’indomani della vittoria in casa della Juventus. “Eravamo particolarmente felici. Ma i festeggiamenti li rinviamo a un’altra occasione, quando ci sara’ qualcosa di molto importante da festeggiare per citta’ e squadra”, ha spiegato a Gr Parlamento. “Abbiamo portato via alla Juve quattro punti tra andata e ritorno? Questo dovrebbe far riflettere, ogni tanto le piccole squadre vengono un po’ accantonate, come se fossero degli intrusi alla tavola del re. Ma non e’ solo una favola la storia di Davide e Golia”, ha proseguito. “Qualche soddisfazione, con il pallone al posto della fionda, ce la siamo tolta anche noi. I Golia dovrebbero ricordarlo, i Davide hanno diritto di vivere come loro, da soli si annoierebbero. Una sorpresa come questa servira’ a riequilibrare un po’ le cose”, ha aggiunto. “La scelta di Inzaghi? Siamo andati a cena io, lui e Foggia. Per la prima volta un allenatore si e’ seduto di fronte a me e non mi ha degnato di uno sguardo, ha colloquiato solo con Foggia dei calciatori. Parlava di schemi come se fosse gia’ l’allenatore. Questo mi ha colpito tantissimo. Gli ho chiesto cosa pensasse di me. E lui: ah, ma dobbiamo parlare della squadra, lei e’ conosciuto…”. “In lui ho trovato amore per il calcio, per la sfera magica che ha fatto di lui un campione del mondo e che da anni sta facendo la fortuna del Benevento”, ha continuato Vigorito. “Non ho la presunzione di capire quando uno e’ bravo o no, quello lo lascio fare ai miei dirigenti. Ma l’aspetto umano riesco a capirlo. Inzaghi prima di essere un campione e’ un ragazzo vero, autentico e sincero”.