Benevento, il sindaco Mastella: ”Hamsik nella squadra sannita? Magari, potrebbe fare quello che ha fatto Maggio”

Clemente Mastella, sindaco di Benevento, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Faremo passare il pullman del Benevento per tutta la città. Non vogliamo che si creino assembramenti o che dopo l’euforia sportiva si crei l’euforia alcolica. Restate a casa, vi faremo divertire. La città è in grande attesa per questo ritorno del Benevento in Serie A. Quando ci sono i festeggiamenti non sai mai chi potrebbe essere positivo o meno e il paziente 0 in questo caso come lo trovi? Potrebbero arrivare a Benevento da altri luoghi. Preghiamo tutti di festeggiare con cautela, distanziati. Se volete festeggiare indossate la mascherina. Mi ha fatto piacere che una parte della curva abbia deciso di non festeggiare in onore e nel rispetto, delle vittime del coronavirus in tutta Italia. Coppa Italia? Felice per il Napoli. È in ritardo per la Champions adesso, perché la distanza dal quarto posto è tanta. Non vorrei che adesso i giocatori si rilassassero e si fermassero. Milan? Il Milan ha vinto tante cose in Italia e nel mondo. La mentalità è sempre vincente. Tutti sono dediti al lavoro costante. Hamsik a Benevento? Magari, se arrivasse potrebbe fare le stesse cose che ha fatto Maggio, che è arrivato in età più avanzata, ed è diventato il leader dello spogliatoio. Ha la stessa tempra di Gattuso o Inzaghi. Speriamo che domani sera riusciamo a superare tutti i record, entrando nella storia. Della Valle stava comprando il Napoli? Era interessato. Diego voleva entrare nel mondo del calcio e stava pensando al Napoli. Venne fatta una richiesta economica molto avanzata. Era il periodo dopo Naldi, prima che arrivasse De Laurentiis. Poi alla fine cambiò e puntò alla Fiorentina”.