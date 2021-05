Benevento, Inzaghi: “Dopo Napoli-Cagliari, non può esserci di nuovo Mazzoleni al VAR”

Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, è intervenuto per commentare l’arbitraggio di Doveri nel match contro il Cagliari e la prestazione al VAR di Mazzoleni. Ecco le sue parole: “Le immagini sono lampanti. Sono deluso: Doveri ha detto che il tocco c’è stato ma lieve, allora il Var non può intervenire, come non è intervenuto Mazzoleni in Napoli-Cagliari. Se è così, è tutto finito. I ragazzi erano in lacrime perché si sentivano derubati. Sono nel calcio da tempo e così è brutto. Per il bene del calcio doveva andare in maniera diversa: dopo quanto accaduto in Napoli-Cagliari, non può esserci la stessa persona al Var perché poi si creano sospetti. Non sono per questo calcio”.