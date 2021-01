Benevento, Inzaghi: “Stiamo facendo cose speciali, ma non montiamoci la testa”

Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, ai microfoni di Sky Sport 24 ha commentato così la vittoria per 2-1 contro il Cagliari: “Non dobbiamo montarci la testa, vogliamo salvarci e la squadra sta andando oltre ogni aspettativa. Venire a fare partite del genere, da neo-promossa, su campi ostici è motivo di grande soddisfazione. Sau? Per come si allenano posso pescare ad occhi chiusi, oggi abbiamo vinto con Improta terzino destro ed è un attaccante: le partite si vincono con spirito e sacrificio. Fin qui abbiamo fatto cose speciali, ci godiamo queste vittorie”.

Sul mercato?

“Noi dobbiamo salvaguardare quel gruppo che ha fatto tanti record in B e che sta facendo cose incredibili in A. Abbiamo perso Letizia, che è un calciatore importante: se ci saranno occasioni, la società saprà coglierle”.

Dove può arrivare questa squadra senza l’apprensione della classifica?

“Se pensiamo al Parma o al Cagliari degli anni passati… Non dobbiamo illuderci, a inizio anno tutti ci davano per retrocessi e noi abbiamo trovato la rabbia per poter fare ciò che stiamo facendo”.

In trasferta grande rendimento.

“Ho cercato di dare quest’impronta già dallo scorso anno. Sapevo che avremmo rischiato di subire qualcosa in più: noi dobbiamo restare compatti, pressare alto e provare ad essere veloci in avanti. Nonostante tanti esordienti, la squadra sa gestire i momenti della gara e di questo sono felice”.