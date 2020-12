Benevento, Letizia: “La Juventus non fa più paura. Non è la stessa di 3-4 anni fa”

Gaetano Letizia, giocatore del Benevento e autore del gol del pareggio nell’ultima sfida di campionato contro la Juventus, ha parlato a Sportitalia Mercato del rendimento della Vecchia Signora: “Io penso che questa Juventus non faccia più paura. Non è la stessa squadra di 3-4 anni fa. Quando affrontavi i bianconeri, eri praticamente certo di perdere. Oggi non è più così. Hai la sensazione di potertela giocare, anche se si tratta comunque di una squadra molto forte. Penso che non abbiano schierato Ronaldo perché ci hanno sottovalutato. Credevano di poterci battere anche senza di lui. Non bisogna mai sottovalutare l’avversario nel calcio, altrimenti vai incontro a brutte sorprese. Per lo scudetto infatti penso che non sia più solo un discorso valido solo per la Juventus, anche Napoli e Inter possono dire la loro”.