Benevento, Scarlato: ”Settore giovanile? Per certi versi si lavora meglio del Napoli”

L’ex difensore Gennaro Scarlato, oggi allenatore del Benevento U17, è intervenuto a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio con Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini, iniziando nel suo intervento dalle ambizioni del Napoli: “Meglio avere un profilo basso e lavorare senza pressione, che a Napoli ce n’è tanta. Nell’ultimo periodo ci sono stati risultati alternati, ma quello visto ieri e con la Roma lascia ben sperare, può mettere in difficoltà qualsiasi squadra e dire la sua”.

L’ex azzurro si è soffermato anche sul mondo del settore giovanile: ”Si è perso quasi un anno, i ragazzi crescono se gli fai giocare le partite. Nell’allenamento non c’è una crescita totale, la partita ti dà situazioni totalmente diverse. Spero che si riesca a riprendere in qualche modo, perché la situazione non sta facendo bene ai giovani.

Il Benevento è una società modello per il centro-sud: investe e crede tanto su giovani e strutture, per certi versi si lavora addirittura meglio del Napoli visto che c’è una struttura dedicata agli allenamenti. I miei ragazzi, per esempio, dormono in un convitto: l’organizzazione è ben strutturata, e questo fa capire che mentalità c’è. Mi auguro che il percorso venga velocizzato riuscendo a rimanere in Serie A per qualche anno”.