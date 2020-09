Benevento, Vigorito: “Dabo nome caldissimo. Bonaventura? Ci abbiamo fatto più di un pensiero”

Intervistato da Radio 1, il Presidente del Benevento Oreste Vigorito ha parlato della prossima stagione del Benevento e del mercato dei campani.

Ecco le sue parole più importanti: “Casi di COVID-19? Tutto rientrato, ha interessato due giocatori del settore giovanile e uno solo dei potenziali titolari. Abbiamo dovuto annullare le amichevoli. Inizio con la Sampdoria alla seconda giornata? Anche anni fa iniziammo con loro, perdendo: speriamo stavolta sia diverso. Niente tifosi allo stadio? Sarà un grandissimo danno per una società come la nostra, che si affida tanto ai tifosi. Senza parlare delle conseguenze economiche: nel girone di andata avremo Juve, Inter e Milan in casa. Ci sarà un danno economico rilevante.

Mercato in entrata? Abbiamo portato a casa giocatori di esperienza e nel pieno della maturità Dabo in questo momento è un nome caldo, anzi caldissimo. Bonaventura? Ci abbiamo fatto più di un pensiero, con un’offerta importante al calciatore, che è stato molto interessato. Ha parlato con il DS Foggia e noi con il suo agente, è stato vicino ma poi ci saranno statte altre ragioni, non penso economiche, per la sua scelta. Un insieme di fatti che lo hanno portato a scegliere Firenze. Rispetto a tre anni fa, però, non dobbiamo più spiegare ai calciatori dove fosse Benevento. Siamo una piazza riconosciuta a livello nazionale”.