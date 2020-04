Benevento, Vigorito: “Meritiamo la Serie A. Spero che non prevalgano interessi di parte…”

Il presidente del Benevento, Oreste Vigorito, è tornato a parlare della situazione del campionato di Serie B in seguito all’emergenza Coronavirus: “Io rispetto il merito sportivo anche se nei nove anni di Lega Pro spesso nei ripescaggi veniva calpestato e per questo dico che oggi meritiamo di salire e spero che chi sarà chiamato a decidere sia coerente visto che abbiamo 22 punti di vantaggio sulla terza. Qui si parla solo di Serie A perché è evidente che i risultati che lei otterrà in questa fase si ripercuoteranno a cascata, c’è in ballo tutta l’azienda calcio. In Serie B abbiamo dato mandato a Balata di comunicare che la soluzione migliore è finire la stagione poi mi rimetterò a ogni decisione, l’importante è che non prevalgano gli interessi di qualcuno che dice no solo per salvare la propria stagione”.

Fonte: Alfredopedullà.com