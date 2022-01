Benitez dopo l’esonero: “Grazie Everton, ma nel calcio c’è sempre meno pazienza”

Rafa Benitez dice addio all’Everton e lo fa con una bella lettera aperta pubblicata sui suoi account social ufficiali: “Grazie a tutti coloro che ci hanno sostenuto fin dall’inizio. Sapevamo che non sarebbe stato facile e che era una grande sfida, sia emotiva che sportiva. Il mio amore per questa città, per il Merseyside e la sua gente, mi ha fatto accettare questa sfida, ma è solo quando sei dentro che ti rendi conto dell’entità del compito. Fin dal primo giorno io e il mio staff abbiamo lavorato come sempre, con impegno e piena dedizione, non solo dovevamo ottenere risultati, ma dovevamo anche conquistare il cuore delle persone” ha scritto l’allenatore spagnolo su Instagram.