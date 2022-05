Benitez elogia Pecchia: “Fatto un ottimo lavoro con un gruppo giovane che ha saputo guidare con maestria”

Benitez ha avuto Fabio Pecchia come secondo nella sua esperienza napoletana e non solo. L’allenatore che ha portato il Napoli a vincere una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana, sul suo sito ufficiale si è complimento con il suo ex vice per la promozione in Serie A conquistata con la Cremonese.

“Con grande gioia devo congratularmi con il mio amico Fabio Pecchia e con la U.S. Cremonese.

Le congratulazioni si estendono, logicamente, prima alla tua famiglia e amici Fabio e poi a tutti i membri del tuo staff tecnico, alla Società e ai tifosi.

Fin dall’inizio è stato fatto un ottimo lavoro con un gruppo giovane e che Fabio ha saputo dirigere e guidare con maestria.

La sofferenza delle partite finali dà ancora più merito al traguardo raggiunto. Allora, amico Fabio, divertiti con la tua gente e riposati un po, le nuove sfide arriveranno e sono sicuro che il successo continuerà ad accompagnarti.

Un abbraccio. Rafa”.