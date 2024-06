Benitez: “La Serie A sta rinascendo, tornerei solo per una squadra competitiva”

Rafa Benitez, ex allenatore di Napoli e Liverpool tra le altre, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Repubblica ricordando il suo passato in Serie A:

Che ricordi ha? Belli o brutti?

“Ho allenato a Milano e Napoli, la Serie A era un torneo competitivo, passione e tifoserie calorose. Ora c’è un’ulteriore rinascita, con risultati eccellenti nelle Coppe. L’Italia sta recuperando il suo livello ed è un bene. Non mi piacevano perdite di tempo e simulazioni, aumentate pure in Spagna. Sarei per un utilizzo più incisivo del Var, sanzioni anche a gare concluse. Sarebbe un deterrente per i giocatori e faciliterebbe il lavoro degli arbitri”.

Ritornerebbe in Italia, al netto?

“La Serie A è un gran palcoscenico, ma tornerei solo per una squadra competitiva, non per sopravvivere”.