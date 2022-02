Benitez: “Sono felice che il Napoli lotti per lo scudetto: mi è rimasto nel cuore”

L’ex allenatore del Napoli Rafa Benitez, che di recente è stato esonerato dalla guida dell’Everton, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport nella quale ha parlato della sua ex squadra: “Napoli mi è rimasta nel cuore, è una città dove sono stato bene, dove ho ancora amici e dove ho vinto. Al Napoli mi legano ricordi belli e mi fa piacere che stia lottando per lo scudetto. Ha pareggiato contro l’Inter e ha confermato di poter ambire fino all’ultimo al vertice. L’Inter ha avuto grande regolarità e, se continua così, ha ottime possibilità di vincere lo scudetto perché in questo inizio di 2022 ha già affrontato avversarie toste come Lazio, Atalanta, Milan e Napoli, ma quest’anno la Serie A è equilibrata e sia il Napoli che il Milan hanno chance”.