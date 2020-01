Beppe Savoldi: “Stranieri devono avere il tempo di ambientarsi. Insigne e Callejon sentono la pressione”

Beppe Savoldi, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli.

Ecco quanto evidenziato da “IamNaples”:

“I gruppetti negli spogliatoi ci sono sempre stati, magari collegati a differenti motivi. Demme e Lobotka non li conosco, sono sincero. Di solito gli stranieri quando arrivano in Italia devono avere il tempo di ambientarsi alla nuova lingua, al gioco, alla Serie A. Milik? Mi piace moltissimo, ha le caratteristiche del classico centravanti. È bravo a gestire la palla, con i piedi, con la testa, è completo come giocatore. Quest’anno tutta la squadra ha avuto enormi problemi, anche Milik, ma non me la sento di condannarlo, ha degli ottimi numeri. Insigne e Callejon a livello emotivo hanno accusato il cambiamento della squadra. Non hanno quella forza morale, per resistere a questi cambiamenti. Accusano molto le pressioni”.