Beppe Bergomi, ex difensore dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Calcio Club: “Verona e Torino simili, ma il Napoli ha vinto e l’Inter no. Il Napoli ha cambiato qualcosa, ha ruotato il centrocampista senza Zielinski, liberando spazio per Osimhen ed andando in verticale. Napoli e Inter avevano gare simili, gli azzurri hanno vinto e l’Inter invece no”.