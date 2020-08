Beppe Bergomi, ex giocatore e commentatore per Sky Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Mi dispiace tantissimo per Insigne, è il giocatore più in forma del Napoli. La bravura di Gattuso è stata quella di dargli fiducia, grazie a lui è venuto fuori un Insigne mai visto, grazie alla fiducia dell’allenatore il capitano si è esaltato. Se non dovesse farcela, sarebbe una mancanza molto grave per il Napoli”.