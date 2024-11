Bergomi: “Napoli, il pareggio con l’Inter è un ottimo risultato”

Beppe Bergomi, ex difensore dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a ‘Sky Calcio Club’ dopo il pareggio tra i nerazzurri e il Napoli: “Per il Napoli è stato un risultato ottimo, per l’Inter su 4 scontri diretti in casa ne ha vinti solo uno. Questa era una partita da vincere per la squadra di Inzaghi. Il Napoli ha fatto come col Milan, ha subito aggredito la partita, ma dura fino a un certo punto perché poi Politano va a fare il quinto e l’Inter prende campo. Mi dispiace dirlo, ma in questo momento non giocano altri attaccanti se non Lautaro e Thuram. Giocano sempre loro e respirano poco. Le rotazioni sono meno profonde”.