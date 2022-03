Bergomi su Dybala: “Lo vedo meglio al Napoli che all’Inter”

Beppe Bergomi, ex difensore e oggi opinionista di Sky Sport, ha parlato ai microfoni di TMW Radio di Dybala:

Come concludere la storia tra la Juve e Dybala?

“Secondo me nessuno dei due avrà problemi, Dybala lo vedo professionista serio e immagino continuerà a far vedere il suo valore. Quando stava bene, Allegri l’ha sempre messo…“.

Quale logica può giustificare questo addio?

“Il ragionamento è stato mettere al centro Vlahovic e non Dybala, una volta arrivato il prima. Capisco la società, l’investimento era troppo importante, dall’altra parte però è un delitto lasciarlo andare via a zero, perché Dybala è la Juve, pur non essendo una bandiera“.

Jorginho servirebbe alla Juventus?

“Sicuramente è uno dalle geometrie giuste ma dipende cosa vogliono. Se conosco Allegri, però, è importante che gli portino centrocampista che fanno i gol“.

Dove vedrebbe Dybala?

“Io lo vedrei bene al Napoli. Potrebbe giocare come sta facendo ora Mertens, alle spalle di Osimhen“.