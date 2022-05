A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Mauro Bergonzi, ex arbitro di Serie A: “E stato il miglior Week End di tutto il campionato per gli arbitri, peccato sia arrivato solo all’ultima giornata, ma questa era la giornata dei verdetti, quindi sono contento per i miei ex colleghi. Si sono dimostrati concentrati, attenti e sul pezzo, nonostante il clima incandescente e i match difficili”.