Berlusconi ricoverato al San Raffaele: polmonite bilaterale per l’ex Premier

Polmonite bilaterale allo stato precoce: questo l’esito degli esami effettuati a Silvio Berlusconi, secondo alcuni fonti sanitarie. Un ricovero precauzionale che ha fatto emergere questi sintomi dalla Tac a cui è stato sottoposto il Cavaliere. Secondo il Corriere, Zangrillo, medico curante dell’ex Premier, avrebbe insistito perché Berlusconi rimanesse in ospedale e non tornasse a casa.

Il ricovero è avvenuto intorno alla mezzanotte di ieri, a causa dei reiterati sintomi legati al Coronavirus che il leader di Forza Italia presentava. In isolamento domiciliare ad Arcore da mercoledì, ieri nel tardo pomeriggio era intervenuto telefonicamente a un convegno del partito a Genova spiegando di stare “bbastanza bene”, di non avere più febbre e dolori.

Dopo poche ore, il ricovero al San Raffaele accompagnato dalla sua scorta, seppur Berlusconi è sembrato in forma, in quanto camminava anche senza fatica. L’ex premier si trova in una stanza isolata del settore Diamante dell’ospedale, che è lo stesso dove è stato ricoverato anche in altre occasioni.

Lo staff di Berlusconi ha prontamente voluto evitare allarmismi in una nota: “Si invita ad avere rispetto della privacy del presidente anche per evitare notizie avventate, imprecise e allarmistiche. Tutte le notizie relative alla salute del presidente saranno diffuse attraverso comunicazioni ufficiali nel doveroso aggiornamento dovuto ai media dal Prof Zangrillo a partire dalle ore 16. Ogni altra ricostruzione e ogni altro dettaglio letto in queste ore (che ci auguriamo non leggere più) relativo alla clinica e al decorso è da intendersi arbitrario, non confermato”.