Bernardeschi su Sarri: “Ci sono state incompatibilità: non è riuscito a trasmettere ciò che voleva”

Federico Bernardeschi, in gol ieri con la Nazionale azzurra, parla così ai microfoni di Rai Sport dei problemi avuti dalla Juventus. Per lui non c’è dubbio che i bianconeri si risolleveranno: “Assolutamente sì, conosco solo la strada del lavoro e da grande professionista quale sono mi sono messo a disposizione del mister e ho giocato dove mi ha chiesto, non ci sono problemi. Quando si cambia staff ci sono dei tempi fisiologici, non si può avere tutto subito o è un fuoco di paglia, si spegne subito. Il mister è stato un fuoriclasse e in pochi ce l’hanno, lui metterà tutta la sua esperienza da calciatore come allenatore. Ovviamente abbiamo incontrato delle difficoltà, ma lavorando ne verremo fuori. Erano preventivabili comunque”.

Cosa è successo con Sarri?

“Credo che ci siano state delle incompatibilità, lui non è riuscito a trasmettere quello che voleva e noi non siamo stati capaci a capire lui”.