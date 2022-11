Paolo Regula, agente di Beto, intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 TV per parlare, tra le altre cose, del suo recente accostamento al Napoli:

“Si trova molto bene a Udine, gli piace molto il calcio italiano. Sarà sempre grato al club bianconero per la fiducia e l’opportunità che gli ha dato. Beto vuole ripagare tutto questo in campo con gol, lavoro e sacrificio. Ha un ottimo rapporto con tutti a Udine.

Napoli interessato? Quando uno fa 1 gol ogni 100 minuti è chiaro che possa attirare attenzioni di altri club. Preferisco non dire nomi di club per questioni di privacy. Beto è concentrato solo sul campo, toccherà a me trovare la migliore sistemazione in futuro. Non posso nascondere che ci sono state manifestazioni di interesse.

Lui e Beto sono due attaccanti forti fisicamente, nell’attaccare la profondità. – Ha proseguito Regula parlando del paragone con Osimhen – Victor è un calciatore fantastico, parliamo di un livello altissimo e ha più esperienza. Penso però che Beto potrà crescere velocemente per raggiungere quei livelli”.