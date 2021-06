Bianchi: “Insigne ha Napoli nel cuore, il club deve fare di tutto per tenerlo”

Rolando Bianchi, ex attaccante, è intervenuto nel corso di ‘Arena Maradona‘, trasmissione in onda su Radio CRC per parlare anche di Lorenzo Insigne:

“Italia Turchia è stata una partita difficile nel primo tempo. Mi è piaciuta molto la mentalità nel ricercare il gioco e la pazienza per cercare di fare gol. La Turchia mi ha deluso, non mi aspettavo una squadra così. La Nazionale sta facendo bene grazie a Mancini che è un valore aggiunto e ci dà anche un certo stile. Forse c’è qualche Nazionale che è più preparata della nostra. Obiettivi? Non dobbiamo porceli, bisogna dare il massimo poi si vedrà.

Serie A? Sarà bella con tante sfide, ma dovremo vedere nel mercato cosa succederà.

Insigne? Ha nel cuore Napoli, la società azzurra deve fare di tutto per tenerlo. Al giorno d’oggi non ci sono bandiere”.