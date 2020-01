Bianchi: “La tifoseria è stanca di vedere il Napoli che non rende”

Il Napoli fatica enormemente a risalire e non esiste una sola causa. In merito al momento vissuto dalla squadra azzurra è intervenuto l’ex calciatore Rolando Bianchi, che a Radio Kiss Kiss ha dichiarato: “Ci sono annate particolari, che nascono male, e non riesci mai a girarle positivamente. Non c’è una cosa in particolare che possa spiegare il momento difficile nella ricerca del gol in casa Napoli. Nelle ultime partite ho visto l’aspetto caratteriale legato alle motivazioni migliorato rispetto alle settimane precedenti. Il Napoli subisce gol con troppa facilità? La mancanza di tranquillità, il fatto che l’ambiente a Napoli non è mai facile, la tifoseria è anche stanca di vedere il Napoli che non rende”.