Bianchi: “Spalletti mi piace, perché lavora molto sul campo”

Ottavio Bianchi, ex allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di ‘Radio Goal’, su Radio Kiss Kiss Napoli:

“Un allenatore, su una squadra, incide come un pilota di Formula 1. Se la vettura però non è buona, la macchina non finisce il circuito. Su una squadra buona si vede subito la mano dell’allenatore. Guardate l’Atalanta di Gasperini. Basta poco tempo per comprendere la tipologia di gioco che un allenatore vuole imprimere. Una squadra importante non può utilizzare solo un modulo. La stagione è lunga e all’interno della stessa partita bisogna saper cambiare. Avviene nel calcio ed in tutti gli sport di squadra. Spalletti? Ogni allenatore ha un ruolo specifico. Ho una simpatia per chi lavora molto sul campo…”.