Biasin: “Vedremo un Conte diverso al Napoli, ha firmato per vincere lo Scudetto”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Fabrizio Biasin, giornalista: “Conte si è aggiornato in questo anno lontano dai campi e già l’amichevole di ieri lo dimostra. Il suo calcio è in evoluzione e con il passare delle partite sarà sempre più evidente. Al Napoli mi aspetto un Conte diverso. Antonio torna nel calcio italiano per vincere lo Scudetto subito, non conosce altre opzioni nel suo DNA. Provare a piazzarsi non fa parte del suo animo, anche se dialetticamente sta giocando un po’ a nascondersi. Il Napoli ad oggi è una delle poche squadre che può dare fastidio all’Inter, alla parti di Juve, Milan e Atalanta. Le romane continuo a vederle indietro e il Napoli senza coppe europee può avere un vantaggio tangibile durante la stagione. Lukaku carta giusta? Nonostante l’annata storta alla Roma, i numeri non gli sono mancati. A Conte interessa poco del giudizio altrui, vuole Lukaku perché sa come esaltarlo al meglio. Al Napoli può ritrovare la forma migliore. Ha bisogno di sentirsi centrale, altrimenti si deprime un po’. Se il Napoli lo prenderà in prestito o a titolo definitivo, a Conte interesserà poco: purché venga preso… Lo abbiamo visto a Milano, ai tempi dell’Inter. Poi una società deve essere brava nel non esagerare in certo tipo di scelte, ma ADL è uno scafato. Hermoso? Mi sembra il giocatore perfetto: è svincolato, ha tantissima esperienza e ha soli 29 anni. E’ il profilo ideale per Antonio Conte. L’Inter lo vorrebbe, ma andrà su un profilo più giovane”.