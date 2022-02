Biazzo: “A Napoli grande entusiasmo, il ko dell’Inter una svolta!”

Nel corso del TMW News è intervenuto Salvatore Biazzo, voce storica della Rai, con cui abbiamo analizzato le possibilità scudetto del Napoli. “C’è grandissimo entusiasmo in città. Oltre alla vittoria sul Venezia, il ko dell’Inter nel derby può aver impresso una svolta. Teoricamente Napoli-Inter deciderà tanto. Se i partenopei vincono, fino alla fine la squadra di Spalletti può sognare. Il Napoli però ha esaurito il suo plafond di sconfitte, quattro. Le due formazioni più in forma sono proprio il Napoli e l’Inter al di là della sconfitta di sabato. I partenopei hanno più scontri diretti da giocare ma d’ora in poi non è importante chi incontri ma in quale condizione lo affronti. Sta per arrivare la primavera che di solito spezza le gambe a chi non ha fatto una buona preparazione. Nel frattempo il Napoli ha riscoperto Lobotka, uno dei polmoni della squadra. E’ venuto fuori anche chi faceva parte delle seconde linee, poi ora torneranno pure alcuni big come Koulibaly. E’ stato recuperato anche Fabian, oltre a Zielinski”.

Due parole anche su Insigne, che rimarrà fino al termine della stagione per poi andare ai Toronto. “E poi c’è Insigne, napoletano che ha un cuore azzurro. Ha fatto una scelta che gli conveniva di più, chiunque l’avrebbe fatta soprattutto in assenza di un’offerta del Napoli, con un De Laurentiis che ancora rimprovera ad Insigne come capitano e ad altri calciatori, quella famosa rivolta contro il ritiro e contro il figlio Edoardo”.

Fonte: TMW