Biazzo: “Osimhen cavallo di razza, il Napoli ha una sola carenza”

Nel corso del TMW News è intervenuto Salvatore Biazzo voce storica della Rai con cui abbiamo parlato soprattutto del Napoli: “C’è grande attesa per la sfida in campionato con la Roma. Ci saranno anche le partite tra Inter e Juve e Bologna e Milan. In caso di vittoria dei partenopei e di pari tra i nerazzurri e i bianconeri potrebbe esser messa una piccola distanza su di loro. In ogni caso Roma e Napoli hanno un organico forte, quello degli azzurri è più vasto, è lo stesso dell’anno passato e al mercato è stato preso Anguissa, fondamentale per la squadra. Sulla fascia destra c’è la doppia opzione Politano – Lozano, al centro c’è un cavallo di razza come Osimhen che va su ogni palla con aggressività straordinaria. C’è sola una carenza sul terzino sinistro ma compensata da un Mario Rui che sta disputando il suo campionato migliore. Mazraoui a gennaio? E’ un terzino destro e quella fascia è fortissima”.