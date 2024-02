Bigica a SKY Sport: “Primi 25 buoni, ma dobbiamo fare tutti qualcosa in più”

Emiliano Bigica, allenatore del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky dopo la sconfitta contro il Napoli. E: “In questi due giorni abbiamo lavorato sul lato psicologico. La squadra è fragile da quel punto di vista. Nei primi 25 minuti siamo riusciti a fare qualcosa di buono ma l’1-2 del Napoli ci ha destabilizzato facendoci perdere le certezze che stavamo cercando di trovare nel corso dei 90 minuti. Il match contro il Verona? E’ una finale, va giocata come se fosse l’ultima della nostra vita perché quei punti valgono doppio. Dobbiamo velocemente ritrovare spirito e orgoglio. Berardi? Era in panchina oggi e mi aveva dato disponibilità se ne avessi avuto bisogno, Ruan? E’ un giocatore di indubbia qualità ma deve cercare di limare qualche errore e recuperare dal punto di vista fisico. Berardi è un leader tecnico e morale importante per la rosa, ma non possiamo pensare che sia solo lui a poter rialzarci. Dobbiamo fare tutti qualcosa in più. La società quando ha deciso di affidarmi l’incarico mi ha detto di rialzare la squadra in primis dal punto di vista psicologico e non posso che ringraziare la dirigenza per l’opportunità che mi hanno dato”.