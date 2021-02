Bjelanović: “Se i giocatori del Napoli avessero il carattere di Gattuso sarebbe tutta un’altra storia”

Saša Bjelanović, ex Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Radio 1 Station.

“Napoli ferito, Atalanta coerente. Certo, se il Napoli avesse il carattere del suo allenatore… Possibile sostituto di Giuntoli? Il Napoli sta vivendo una situazione delicata, i risultati purtroppo non rispecchiano il lavoro svolto e il direttore Cristiano Giuntoli, che è bravissimo, è coinvolto dal momento non buono.” E aggiunge: “In questo momento la colpa è condivisa, non solo di Gattuso, certo è colui che deve tirare fuori il meglio dei suoi calciatori. In questo caso il Napoli potrebbe sicuramente fare di più. La squadra esalta il singolo, al gruppo manca autostima, Mertens è un’assenza importante per il Napoli. Lo stesso Osimhen che ha avuto i problemi noti a tutti, non ha dato l’apporto che si aspettava”. Sulla partita di domani. “Cosa c’è da temere per il Napoli? L’Atalanta è una squadra coerente, non credo cambierà modulo nonostante le defezioni sulla fascia destra (mancheranno Hateboer e Maehle, ndr). Molto difficile fare un pronostico, in palio c’è il resto della stagione, che può essere indirizzata da un verso o all’altro. L’Atalanta giocherà per vincerla la partita, le assenze di Koulibaly e Manolas per il Napoli sono importanti, quindi penso che gli azzurri di Gattuso – nonostante le ferite – possono essere comunque arrabbiati e intenzionati a portare a casa la finale. Gattuso l’ho incontrato diverse volte sul campo, il Napoli non rispecchia del tutto il suo allenatore, la sua grinta, il suo ardore. Penso che se i suoi calciatori avessero un po’ più di grinta sarebbe tutta un’altra storia”.