Blasi: “L’entusiasmo a Napoli dà e toglie, ma i giocatori hanno esperienza”

Manuele Blasi, ex centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di ‘Tuttomercatoweb.com’:

Il Napoli può durare a lungo?

“E’ dura, il campionato è lungo ma hanno tutte le potenzialità per arrivare fino alla fine”.

L’entusiasmo che c’è può dare ma anche togliere?

“A Napoli c’è entusiasmo e so quanto desiderano vincere lo Scudetto. Allo stesso tempo questa può essere una pressione in più, ma ormai i giocatori hanno esperienza per capire il momento e non farsi abbattere nei momenti difficili”.

Domenica ci sarà Juventus-Roma, una delle tue partite

“Sì, una bella gara. Come dicevo prima la Juventus è in crescita e la Roma è un’ottima squadra, sarà sicuramente una bella partita”.

Mourinho sembra il tecnico ideale per la piazza di Roma

“Beh, sì. Mourinho ha dimostrato di essere il tecnico ideale per tante squadre e a Roma sta trovando di nuovo una sua dimensione. Sono sicuro che la Roma darà del filo da torcere a tante squadre”.

Può tornare in Champions?

“Secondo me ha tutte le potenzialità per farlo”.