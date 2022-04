Bodo Glimt, Sampsted: “Tifo Napoli, spero riesca a superare il Milan e a vincere lo scudetto”

Alfons Sampsted, terzino del Bodo Glimt, ha parlato ai microfoni di SerieANews.com. Oltre a soffermarsi sulla Roma e su José Mourinho, ha svelato anche di essere un tifoso del Napoli: “Ho visto i giocatori della Roma frustrati dopo il 6-1 e sono andati dai loro tifosi per scusarsi, immagino. Ma onestamente ero principalmente concentrato sul godermi la nostra vittoria e festeggiare con i miei compagni di squadra e i miei fan. Ma suppongo che sia stato un grande shock per loro, si aspettavano sicuramente un risultato diverso prima del match. Mourinho mi piace, mi è sempre piaciuto guardarlo già quand’ero piccolo. Sono un tifoso del Chelsea in Inghilterra e mi è piaciuto molto mentre li allenava”.

Sei un terzino del ’98 e sei tifoso del Napoli. Come nasce questa passione?

“Sì, ero in vacanza con i miei genitori in Italia e abbiamo passato un po’ di tempo a Napoli. Ricordo solo la prima volta che ho ricevuto quelle figurine dei giocatori, e ho preso Christian Maggio e ho pensato che fosse fantastico. Poi sono andato a vedere giocare il Napoli, non ricordo contro chi, ma da quel momento in poi sono stati la mia squadra in Italia”.

Al Napoli manca da tempo lo scudetto. Pensi che questo sia l’anno giusto?

“Spero di sì, ora sono in una buona posizione e in buona forma in campionato, quindi si spera che raggiungano il Milan nei prossimi turni”.