Bogliacino: “Un onore aver indossato la 10 di Maradona, peccato non averlo mai incontrato”

Mariano Bogliacino, ex centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di ‘Radio Goal’, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli:

“Anche in Uruguay siamo sconvolti dalle notizie della morte di Diego, nessuno se lo aspettava. Ho visto tutte le immagini incredibili di Napoli, il popolo napoletano ha dimostrato tutta la gratitudine che doveva a Maradona. Sono contento che il San Paolo porterà il suo nome, è tutto meritato per quello che ha dato alla città e al mondo del calcio. Ho un rammarico di non averlo conosciuto di persona, non ho avuto questa fortuna, quando era a Napoli non è capitato, da piccolo non l’ho visto tanto ma ho visto tutti i video e non ci sono parole. E’ stato un grandissimo onore indossare la sua 10, in pochi l’abbiamo indossata e grazie al Napoli ci sono riuscito. A Napoli a vita non dovrà essere più indossata, negli altri paesi non credo che si possa togliere ai bambini il sogno di indossare la dieci.

Napoli da scudetto? Credo che sia un anno particolare per lasciare tutto in campo e per cercare di vincerlo. Non sarà facile vincere, ma credo che ci sia una spinta in più per tutti. La squadra mi piace, ha giocatori importanti e di qualità e davanti sono veloci e possono fare la differenza.

Vecino al Napoli? E’ un giocatore che mi piace, sa inserirsi bene e fare gol, spero che possa venire per dare una mano alla squadra“.