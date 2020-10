Bologna-Cagliari 1-1 al 45′: botta e risposta tra Joao Pedro e Barrow

Primo tempo piacevole al Dall’Ara, ben giocato da due formazioni molto propositive. Il Cagliari di Eusebio Di Francesco passa in vantaggio grazie alla rete firmata da Joao Pedro al 15′, ma viene raggiunto all’ultimo istante dalla perla di Barrow.

Cagliari avanti alla prima occasione – Scelte speculari per i due allenatori, che schierano le squadre con il 4-2-3-1. Il Bologna comincia con il piede sull’acceleratore e tira per ben tre volte nei primi dieci minuti, senza però la necessaria precisione. Come spesso accade, alla prima occasione passa la squadra avversaria: palla persa a centrocampo, scambio tra Joao Pedro e Sottil e il brasiliano al volo batte Skorupski. Gol numero 46 in Serie A con la maglia dei sardi per il brasiliano, ora secondo in questa speciale classifica dietro l’inarrivabile Gigi Riva. Per i padroni di casa sono 39 le partite consecutive con almeno un gol subito.

Cragno superstar, ma Barrow trova il sette – Mihajlovic scuote i suoi, che reagiscono subito e ci provano con grande pericolosità. Tutti gli attacchi, però, vanno a infrangersi contro la saracinesca Cragno: il portiere ospite è bravo a respingere le conclusioni di Orsolini e Svanberg, poi si supera sul destro a giro di Palacio. Solo un eurogol può permettere al Bologna di pareggiare: all’ultimo respiro, Barrow riceve sul limite sinistro dell’area, si porta la palla sul destro e non lascia scampo a Cragno. Palla sotto l’incrocio, 1-1 e squadre all’intervallo.

Fonte: Tuttomercatoweb.com