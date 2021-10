Bologna, il medico Nanni: “Domani è l’ultimo allenamento, speriamo che ci sia Arnautovic”

Gianni Nanni, medico sociale del Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Come sta la squadra? Non male, abbiamo qualche piccolo problema come tutte le squadre. A parte il grave infortunio di Kinglesley ad Udine stiamo bene.

Come sta Arnautovic? Domani c’è l’ultimo allenamento, speriamo che sia della partita a Napoli.

Barrow? Ha caratteristiche molto importanti dal punto di vista atletico oltre che tecnico. Dopo un piccolo problema fisico di quest’estate ora sta bene e sta tornando il Musa di sempre.

Viola? Sta recuperando da un infortunio avuto 20 giorni fa, penso che tra una decina di giorni di poterlo aggregare al gruppo.

Chi del Napoli mi ha colpito di più? Per la tenacia e la sfortuna sicuramente Ghoulam. So cosa ha provato con tutti quegli infortuni avuti alle ginocchia, è stato davvero un professionista vero. Ho saputo dai colleghi di Napoli che è stato molto bravo e gli faccio l’imbocca al lupo per tornare quello di prima. Poi ci sono tanti altri giocatori del Napoli che ammiro, Insigne non lo scopro certamente io. E’ un giocatore insostituibile all’interno del Napoli, poi, per le doti atletiche che ha, sicuramente Osimhen”.