Boniek: “Il Legia potrebbe essere condizionato dal campionato”

Zibi Boniek, ex presidente della Federcalcio polacca, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TVP Sport:

“La partita di Napoli sarà l’inizio della scalata della Legia in Europa League. L’incontro con gli italiani dovrebbe essere considerato come una cartina di tornasole.

I campioni di Polonia hanno fatto due fantastiche sorprese. Battere Spartak e Leicester ha fatto pensare alla qualificazione, ma ora si entra nel vivo. Di certo non sarà facile. Inoltre, il Legia non sarà psicologicamente leggero, perché le sconfitte in campionato possono aver pesato.

Il Napoli si scambia molto bene il pallone, perché è qualcosa che i precedenti allenatori hanno instillato nella squadra. A questo si aggiunge l’alta qualità nell’attacco. Secondo me gli italiani hanno qualche problema a creare situazioni al 100%. Il Legia avrà bisogno di un saggio gioco difensivo, ma parliamo di una squadra che ha sei punti, è leader del girone e può mostrare qualcosa in più. I giocatori del Legia hanno un potenziale offensivo, non devono solo aspettare ma proporre qualcosa di più interessante nella metà campo avversaria. La domanda sarà come se la caverà il Legia a livello mentale e fisico, perché la situazione in campionato potrebbe aver lasciato il segno“.